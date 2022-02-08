Nehir Polat kimdir? Nehir Polat kaç yaşında, nereli? Nehir Polat hayatı ve biyografisi!

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1976 yılında Erzincan'da doğdu. 2002 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programında eğitimine başladı. 2008 yılında YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümünde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014-2016 yılları arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016-2019 yılları arasında Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'nde Müze Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışması içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat; Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği ve SODEV üyesidir.