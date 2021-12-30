Negro ve Nero ne demek? Negro ve Nero hangi dilde bir kelimedir? Negro neyce? Nero neyce? Türkçe anlamları nedir?

Negro ne demek, anlamı nedir, hangi dildedir? Nero ne demek, anlamı nedir, hangi dildedir?

NEGRO NE DEMEK? HANGİ DİLDE?

Negro, İspanyolca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir. (Google Translate'ye göre Negro İspanyolca bir kelimedir.)

NERO NE DEMEK? HANGİ DİLDE?

Nero, İtalyanca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir. (Google Translate'ye göre Nero İtalyanca bir kelimedir.)

ETİ BİSKÜVİ MARKASININ İSMİ Mİ DEĞİŞTİ?

ETİ'nin beğenilen bisküvisi Negro'nun ismi Nero olmuştu. Bundan dolayı iki kelimenin de anlamı merak edildi. Negro da Siyah anlamına geliyor, Nero da aynı şekilde Siyah anlamına gelmektedir. Fakat Negro kelimesi bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanıldığı için bisküvinin adı Nero olarak değiştirilmiş oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet