Negro ve Nero ne demek? Negro ve Nero hangi dilde bir kelimedir? Negro neyce? Nero neyce? Türkçe anlamları nedir?
Gündemin merak edilen konularının başında Negro ve Nero'nun ne anlama geldikleri geliyor. Peki, Negro ve Nero ne demek? Negro ve Nero hangi dilde bir kelimedir? Negro neyce? Nero neyce? Türkçe anlamları nedir? İşte bilgiler...
Negro ne demek, anlamı nedir, hangi dildedir? Nero ne demek, anlamı nedir, hangi dildedir?
Negro, İspanyolca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir. (Google Translate'ye göre Negro İspanyolca bir kelimedir.)
Nero, İtalyanca bir kelimedir. Anlamı ise "Siyah" demektir. (Google Translate'ye göre Nero İtalyanca bir kelimedir.)
ETİ'nin beğenilen bisküvisi Negro'nun ismi Nero olmuştu. Bundan dolayı iki kelimenin de anlamı merak edildi. Negro da Siyah anlamına geliyor, Nero da aynı şekilde Siyah anlamına gelmektedir. Fakat Negro kelimesi bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanıldığı için bisküvinin adı Nero olarak değiştirilmiş oldu.
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