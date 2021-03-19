Nefroloji ne demek?

Tıbbi terimlerden biri olan nefloroji kavramını günlük hayatımızda, çevremizden duyarız. Tıbbi bir terim olması itibari ile herkes tarafından anlamı bilinmeyebilir. Neflorojinin ne anlama geldiğini, ne olduğunu araştıranlar için bu haberimizi derledik. Nefloroji ne demek? Nefloroji hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.