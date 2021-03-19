Nefroloji ne demek?
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Nefroloji ne demek?

19.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:05
Nefroloji ne demek?

Tıbbi terimlerden biri olan nefloroji kavramını günlük hayatımızda, çevremizden duyarız. Tıbbi bir terim olması itibari ile herkes tarafından anlamı bilinmeyebilir. Neflorojinin ne anlama geldiğini, ne olduğunu araştıranlar için bu haberimizi derledik. Nefloroji ne demek? Nefloroji hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tıbbi terimlerden biri olan nefloroji kavramını günlük hayatımızda, çevremizden duyarız. Tıbbi bir terim olması itibari ile herkes tarafından anlamı bilinmeyebilir. Neflorojinin ne anlama geldiğini, ne olduğunu araştıranlar için bu haberimizi derledik. Nefloroji ne demek? Nefloroji hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEFROLOJİ NE DEMEK?

Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dâhili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır.

Nefloroji,, böbrek hastalıkları hekimliği/uzmanlığı olarak da adlandırılabilir.

Nefroloji bilim dalının baktığı hastalıklar;

- Akut ya da kronik böbrek yetmezliği

- İdrar bozuklukları

- Sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor bozuklukları

- İdrarda protein bulunması

- İdrarda kan bulunması

Kısacası böbrek ve böbrek hastalıklarına bağlı olan hastalıklarla ilgilenir.

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