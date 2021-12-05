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Nefise Karatay'ın acı günü

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Nefise Karatay'ın acı günü

Ünlü sunucu Nefise Karatay, kuzeninin hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuran sunucu, yaşadığı şoku da yazdı. İşte haberin detayları...

Nefise Karatay, akrabasını kaybetti. Instagram'dan halasının oğlunun fotoğrafını yayınlayan sunucu, "Çok üzgünüm. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde... Mekanın cennet olsun Oktay Ağabeyciğim. Çok ani bir kayıp şoktayız. Hala bilinen bir hastalığı da yoktu" diye yazdı.

Nefise Karatay'ın acı günü

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