Nedim Gürsel: 'Kötümser Değilim' Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.

Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com