Nedim Gürsel: 'Kötümser Değilim'
Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Fransa'da yaşayan yazar Nedim Gürsel ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
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Kaynak: DailyMotion.com