Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ hayatı ve biyografisi!

Hürriyet gazetesinin eski Ege Bölge Temsilcisi 70 yaşındaki Nedim Demirağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ hayatı ve biyografisi!

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 17 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Üzücü gelişme sonrası Nedim Demirağ hayatı ve biyografisi araştırılırken Nedim Demirağ kimdir merak edildi.

NEDİM DEMİRAĞ KİMDİR?

Nedim Demirağ 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmir'e geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Hür Holding'in Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürüttü. Nedim Demirağ Evli ve bir çocuk babasıdır.