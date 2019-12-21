: Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu (1)

21.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni düzenlendi. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

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