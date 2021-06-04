Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ile gündeme geldi! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?
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Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ile gündeme geldi! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?

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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın bugün ortaya çıkan zikir görüntüleri ve eski eşinin 8 yaşındaki oğlunun mürit ilan edildiğini öne sürmesi gündem yarattı. Şaşmaz'ın bağlı olduğu ve girmek için 10 şartın yerine getirilmesi gereken Kadiri tarikatına ilişkin detaylar ise günün en çok merak edilen konusu oldu.

Necati Şaşmaz ile 2 çocuğunun annesi Negahan Kaşıkçı 17 Mayıs'ta sessiz sedasız evliliklerini bitirse de aralarındaki çekişme son bulmuyor. Kaşıkçı'nın Şaşmaz'a ait zikir görüntülerini dava dosyasına eklemesi ve oğulları ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNİ ÖPÜYORLAR"

Şaşmaz'ın iki oğlunun annesi olan Kaşıkçı, 8 yaşındaki oğlunun tarikatın müridi olarak görüldüğünü, tarikatın gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin oğluna "Ağabey" diye seslenerek elini öptüğünü iddia etti. Kaşıkçı ayrıca Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü de öne sürdü.

KÖKENİ 12. YÜZYILA DAYANIYOR

Bu konu ülke gündeminde kendine geniş yer bulurken, pek çok insan ise söz konusu iddiaların odağındaki Kadiri tarikatının kökenini ve buna dair detayları merak etti. Esasında Kadiri tarikatının, sünniliğin Hanbeli mezhebine mensup olan Abdülkâdir Geylânî tarafından 12. yüzyılın başlarında kurulduğu rivayet ediliyor.

TARİKATIN ŞU ANKİ LİDERİ ŞAŞMAZ'IN BABASI

Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının son şeyhi olduğu ve oyuncunun da babasının bir müridi olduğu biliniyor.

TARİKATA GİRMEK İÇİN 10 ŞARTI YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

Her tarikatta olduğu gibi Kadiri tarikatının da kendine has zikir, adap ve usulleri bulunuyor. Kadiri tarikatına girmek isteyen bir kişinin öncelikle Geylani'nin 10 şartını yerine getirmesi bekleniyor. "Tövbe" eden kişi ardından sırayla, "Zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza" şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ile gündeme geldi! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?
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