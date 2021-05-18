Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta?
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Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta?

Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta?
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Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2,5 yıldır çekişmeli olarak devam eden davaları karara bağlandı ve çift boşandı. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta?

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2,5 yıldır çekişmeli olarak devam eden davaları karara bağlandı ve çift boşandı. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta?

NAGEHAN KAŞIKÇI KİMDİR?

Nagehan Kaşıkçı, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 29 yaşındaki Kaşıkçı, ünlü oyuncu 2012 Necati Şaşmaz ile evlenmiş ve Nagehan Şaşmaz adını almıştır. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın bu evlilikten Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu bulunmaktadır. Çift, evliliklerini kısa süre önce sonlandırmıştır.

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Necati Şaşmaz'ın eşi kim? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Kaşıkçı ne iş yapmakta? - Haberler
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