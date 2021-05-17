Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz boşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz boşandı

Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz boşandı
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

OYUNCU Necati Şaşmaz (49) ile eşi Nagehan Şaşmaz (28) arasındaki çekişmeli boşanma davasında mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

OYUNCU Necati Şaşmaz (49) ile eşi Nagehan Şaşmaz (28) arasındaki çekişmeli boşanma davasında mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken, çocukların velayeti anne Nagehan Şaşmaz'da kaldı. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi. 

 

Anadolu 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, davacı-karşı davalı avukatları yer aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme,  tarafların boşanmasına karar verdi. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti. Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi-manevi tazminat taleplerini reddetti. Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak, davalı-karşı davacı Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi. 

NE OLMUŞTU?

2012 yılında hayatlarını birleştiren Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde, Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Şaşmaz psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu. Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Son dakika... Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Kamyondaki yükün fazla olduğunu biliyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz boşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:27:20. #1.14#

title