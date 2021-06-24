Necati Er kimdir? 2020 Olimpiyatları Üç Adım Atlama Necati Er kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2018 Ruhi Sarıalp Kupası'ndaki 16,61 metrelik atlayışıyla, o dönem Şeref Osmanoğlu'na ait üç adım atlama Türkiye salon rekorunu egale eden Necati Er kimdir? Necati Er kaç yaşında, aslen nerelidir?

2019 yılında Avrupa 23 YA Şampiyonası'ndaki 17,37'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran ve 17 m üzerine çıkan ilk Türk üç adım atlayıcı olan Necati Er ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

NECATİ ER KİMDİR?

Necati Er 24 Şubat 1997 yılında Samsun'da doğan, Türk üç adım atlayıcı. Necati Er, 2018 Ruhi Sarıalp Kupası'ndaki 16,61 metrelik atlayışıyla, o dönem Şeref Osmanoğlu'na ait üç adım atlama Türkiye salon rekorunu egale etmişti. 2019 yılında Avrupa 23 YA Şampiyonası'ndaki 17,37'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve 17 m üzerine çıkan ilk Türk üç adım atlayıcı oldu. Er bu sonuçla olimpiyat barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.