Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
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Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Bebek'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Giyim üzerine koleksiyon tasarladığını belirten Çehre, moda sektörüne adım attığını açıkladı.

Oyuncu Nebahat Çehre, moda sektörüne adım attı
29.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:56

Uzun süredir setlerden uzak olan Nebahat Çehre önceki gün modacı Rufat İsmayil ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yeni bir proje için bir araya gelen ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Giyim üzerine koleksiyon tasarladığını söyleyen Çehre, moda sektörüne adım attığını açıkladı.

"KOLEKSİYONUMU GENİŞLETECEĞİM"

Moda sektörüne giriş yapan oyuncu Nebahat Çehre "Moda alanında söz sahibi olan birçok kişiden 'Neden moda üzerine yoğunlaşmıyorsun?' sorusunu çok duydum. Bu nedenle Rufat Bey ile böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz bir koleksiyon hazırlayacağım. Çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişleteceğim" dedi.

"KADIN YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BİLE ŞIK OLMALI"

Kadının her zaman kendisine bakması gerektiğini savunan Çehre, "Benim için bir kadın yürüyüş yaparken bile şık olmalı" ifadelerini kullandı.

"BAMBAŞKA BİR KARAKTERLE DÖNMEK İSTİYORUM"

Çehre, gazetecilerin "Yeni bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna "Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü artık kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim" açıklamasında bulundu.

"KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM"

Öte yandan, karantina sürecinde 40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti. ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."

Kaynak: Snob Magazin

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