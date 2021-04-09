Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir?
Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun şarkı sözlerinin tamamı nedir? Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir? Selami Şahin Eskimeyen Dost şarkısının sözleri nelerdir? Eskimeyen Dost şarkı sözleri kimindir?
Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun şarkı sözlerinin tamamı nedir? Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir? Selami Şahin Eskimeyen Dost şarkısının sözleri nelerdir? Eskimeyen Dost şarkı sözleri kimindir? İşte detaylar haberimizde…
SELAMİ ŞAHİN- ESKİMEYEN DOST ŞARKI SÖZLERİ
Ne söylesen sen haklısın
Aylar var ki görüşmedik
Bir köşede oturupta
Bir kadehi bölüşmedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
Eski dost düşman olmaz
Deyipte sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
Yollarımız ayrı ayrı
Kalplerimiz bir olsa da
Her şey seni hatırlatır
Kurumuş bir gül olsa da
SELAMİ ŞAHİN- ESKİMEYEN DOST SÖZ-MÜZİK
Söz Ülkü Aker' e aittir.Müzik ise Selami Şahin'e aittir.