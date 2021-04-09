Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir?
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Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir?

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Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir?

Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun şarkı sözlerinin tamamı nedir? Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir? Selami Şahin Eskimeyen Dost şarkısının sözleri nelerdir? Eskimeyen Dost şarkı sözleri kimindir?

Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun şarkı sözlerinin tamamı nedir? Ne zaman gelirsen gel şarkı sözleri nedir? Selami Şahin Eskimeyen Dost Şarkı sözleri nelerdir? Selami Şahin Eskimeyen Dost şarkısının sözleri nelerdir? Eskimeyen Dost şarkı sözleri kimindir? İşte detaylar haberimizde…

SELAMİ ŞAHİN- ESKİMEYEN DOST ŞARKI SÖZLERİ

Ne söylesen sen haklısın

Aylar var ki görüşmedik

Bir köşede oturupta

Bir kadehi bölüşmedik

Kim ayırdı bizi bizden

Kadere dur diyemedik

Ne yazık ki o günlerin

Değerini bilemedik

Eski dost düşman olmaz

Deyipte sitem etme

Ayrılığın yükünü

Yalnız bana yükleme

Ne zaman gelirsen gel

Başıma taç olursun

Sen benim eski değil

Eskimeyen dostumsun

Yollarımız ayrı ayrı

Kalplerimiz bir olsa da

Her şey seni hatırlatır

Kurumuş bir gül olsa da

SELAMİ ŞAHİN- ESKİMEYEN DOST SÖZ-MÜZİK

Söz Ülkü Aker' e aittir.Müzik ise Selami Şahin'e aittir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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