'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada

Bursa'da bir parkta buluşan iki kız grubu, 'erkek arkadaş' meselesi nedeniyle saç saça baş başa birbirlerine girdiler. İhbar üzerine olay yerine polisler sevk edilirken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu, bir parkta buluştu. İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA GİRDİLER

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN