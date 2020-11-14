"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da yoldan geçerken "Ne bakıyorsun?" tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam mahallesinde meydana gelen olayda gece 03.00 sıralarında Ahmet K., Ahmet Nuri H., eve giderken başka bir grup ile karşılaştı.

"NE BAKIYORSUN?"

12. Çiçek Sokak üzerinde karşılaşan Yunus E., ve Tayfun Ü. iddiaya göre; Ahmet K., ile Ahmet Nuri H.,'ye "Ne bakıyorsun?" diye seslendi. Ardından iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus E., ve Tayfun Ü., yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Ardından da yaralı Ahmet K., ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Nuri H'nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN