NBK- CS: GO'dan Valorant'a geçiş yaptığını duyurdu!

Counte Strike Global Offensive arenasının önemli oyuncusu NBK-, Valorant'a geçiş yapıyor. G2, Vitality, OG gibi birçok önemli organizasyonda yer alan profesyonel oyuncu, Valorant'ta hadi takımlar yer alacak? İşte detaylar!

İki kez CS: GO Major şampiyonu olan Nathan "NBK-" Schmitt, son dört ayını OG'nin yedek kulübesinde geçirdikten sonra bugün Valorant'a geçeceğini açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu, 10 yıl boyunca Counter-Strike oynadı. 2009'da CS: Source'da profesyonel olarak yarışmaya başladı ve sonrasında, VeryGames, Titan, LDLC, Envy, G2, Vitality ve OG gibi sayısız prestijli takımda oynadı ve CS: GO'da büyük başarılar elde etti . 2014'te LDLC ile DreamHack Winter Major ve 2015'te Envy ile DreamHack Open Cluj-Napoca Major dahil olmak üzere birçok turnuva kazandı.

NBK- duyuru videosunda: "Yerel LAN oyunlarından turnuvalara kadar her şeyi yaptım, sıralamaları aştım ve dünyanın zirvesine oturdum, büyük hayal kırıklıkları yaşadım ve en iyi turnuvaları kazandım. Counter Strike bana her şeyi verdi ve ben hayatımı buna adadım. Ama anılar geçmişte kalmak için yapılır. Değişim zamanı geldi ve Valorant'a hakim olmaya geliyorum" dedi.

NBK-'nin CS: GO'daki en iyi oyunculardan biri olarak kabul edildiği ve sadece Fransa ile sınırlı olmayan büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu göz önüne alındığında, takımlar muhtemelen onun kapısını çalacaktır. Yeni oyuna uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olabilir, ancak Valorant'a geçiş yapan diğer eski CS: GO profesyonelleri gibi başarılı olacaktır.

Kaynak: Playerbros