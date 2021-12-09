NBA 2K14 sistem gereksinimleri! NBA 2K14 kaç GB?

NBA 2K14, bir basketbol video oyunudur. Oyun Visual Concepts tarafından geliştirilmiş ve 2K Sports tarafından yayınlanmıştır. Oyun 1 Ekim 2013 tarihinde Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360; ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One içinde çıkış tarihleri, Ekim 2013'te duyrulmuştur. Peki NBA 2K14 Sistem Gereksinimleri neler? NBA 2K14 kaç GB?

NBA 2K14 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

NBA 2K14 Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Pentium 4 2.4 Ghz Single Core işlemci veya eşdeğeri (Vista/ Win 7/Win 8 için 2.8 Ghz)

RAM : 512 MB veya daha fazla (Vista/ Win 7/Win 8 için 1 GB)

Ekran Kartı : 128 MB veya daha fazla video belleği ve Shader Model 3.0 desteği ile DirectX 9.0c uyumlu kart; Radeon HD 2400 veya daha iyisi; NVIDIA 6800 GT veya daha iyisi;

NBA 2K14 kaç GB?

NBA 2K14'ü oynayabilmeniz için depolamanızda 8 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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