NBA 2K14 sistem gereksinimleri! NBA 2K14 kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K14'ün sistem gereksinimleri tekrardan merak konusu haline geldi. NBA 2K14 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K14 kaç GB?
NBA 2K14, bir basketbol video oyunudur. Oyun Visual Concepts tarafından geliştirilmiş ve 2K Sports tarafından yayınlanmıştır. Oyun 1 Ekim 2013 tarihinde Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360; ayrıca PlayStation 4 ve Xbox One içinde çıkış tarihleri, Ekim 2013'te duyrulmuştur. Peki NBA 2K14 Sistem Gereksinimleri neler? NBA 2K14 kaç GB?
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- İşlemci : Pentium 4 2.4 Ghz Single Core işlemci veya eşdeğeri (Vista/ Win 7/Win 8 için 2.8 Ghz)
- RAM : 512 MB veya daha fazla (Vista/ Win 7/Win 8 için 1 GB)
- Ekran Kartı : 128 MB veya daha fazla video belleği ve Shader Model 3.0 desteği ile DirectX 9.0c uyumlu kart; Radeon HD 2400 veya daha iyisi; NVIDIA 6800 GT veya daha iyisi;
NBA 2K14'ü oynayabilmeniz için depolamanızda 8 GB boş alan gerekmektedir.
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