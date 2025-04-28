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Nazlı Sabancı'nın çanta olayı ne? Nazlı Sabancı'nın çantası ne kadar?

Nazlı Sabancı'nın çanta olayı ne? Nazlı Sabancı'nın çantası ne kadar?
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Sosyetenin ünlü isimlerinden Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Taşıdığı çanta sosyal medyada büyük ilgi görürken, fiyatı da merak konusu oldu. Peki, Nazlı Sabancı'nın çanta olayı nedir? Nazlı Sabancı'nın çantası ne kadar? İşte detaylar…

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nazlı Sabancı, yaptığı son paylaşımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle kullandığı 'mütevazi' çanta, tarzı kadar fiyatıyla da büyük merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hem çantanın markasını hem de değerini araştırmaya başladı. Peki, Nazlı Sabancı'nın çanta olayı tam olarak ne? Nazlı Sabancı'nın dikkat çeken o çantasının fiyatı ne kadar? İşte, tüm merak edilen ayrıntılar…

NAZLI SABANCI'NIN ÇANTA OLAYI NE, FİYATI NE KADAR?

Sosyetenin ünlü isimlerinden Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Her zaman lüks markalara olan ilgisiyle bilinen Sabancı, bu kez şaşırtan bir tercihle gündeme geldi. Nazlı Sabancı'nın kullandığı çantanın, Nişantaşı'nda yerli bir markaya ait olduğu ve yaklaşık 5 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Nazlı Sabancı'nın çanta olayı ne? Nazlı Sabancı'nın çantası ne kadar?Nazlı Sabancı'nın çanta olayı ne

Sabancı'nın daha önce milyonluk Fransız markalarına ait çantalar tercih ettiği bilinirken, bu kez daha mütevazı bir seçim yapması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı takipçiler bu tercihi olumlu bir değişim olarak yorumlarken, bazıları ise ünlü ismin lüks yaşam tarzından vazgeçip geçmediğini sorguladı.

Nazlı Sabancı'nın bu farklı tercihi, hem moda çevrelerinde hem de sosyal medya platformlarında yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Ünlü isimlerin marka seçimleri ve yaşam tarzlarındaki değişimler, kamuoyunda her zamanki gibi büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte, Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...

Nazlı Sabancı'nın çanta olayı ne? Nazlı Sabancı'nın çantası ne kadar?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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