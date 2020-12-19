Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi! Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Nazı Kayı Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nazlı Kayı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nazlı Kayı hakkında merak edilenler. Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi. Nazlı Kayı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nazlı Kayı merak konusu oldu. İşte Nazlı Kayı hakkında merak edilen Nazlı Kayı kimdir, Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZLI KAYI KİMDİR?

27 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, Koç Lisesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı.

Nazı Kayı, "nazlikayi_" hesabından paylaşımlar yapıyor.