Nâzım şiirleri gösterisi ile ayakta alkışlandı
ÜNLÜ tiyatro ve sinema sanatçısı Yurdaer Okur, Türkiye'nin dünyaca ünlü şairi Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinden oluşan gösteri ile Münih'te sahneye çıktı.
ÜNLÜ tiyatro ve sinema sanatçısı Yurdaer Okur, Türkiye'nin dünyaca ünlü şairi Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinden oluşan gösteri ile Münih'te sahneye çıktı. Okur'un Avrupa turnesinin Münih gösterisi, Milbertshofen kültür merkezinde düzenlendi.
Bir saatlik tek kişilik gösteri sırasında Okur'a canlı müzikleriyle Taylan Aygar eşlik etti. Büyük ilgi gören gösteri sonunda ünlü oyuncu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Kaynak: Hürriyet
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika Haberleri