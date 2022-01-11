Nazım Salur kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nazım Salur'un hayatı ve biyografisi

Nazım Salur kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, Bitaksi ve Getir'in kurucusu olarak tanınan Nazım Salur'un hayatı ve biyografisi

NAZIM SALUR KİMDİR?

1986'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor. Kariyerinin bir döneminde ofis mobilyaları üretti, bir döneminde ise Amerika'da yaşayarak endüstriyel tesislerin ve fabrika üretim hatlarının satışına aracılık yapan bir şirket kurdu.

İlk girişimi olan BiTaksi'yi 2013'de, ikinci girişimi olan Getir'i 2015 yılında hizmete aldı. Bin beş yüzden fazla ürünü 7/24 kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir'i kurarak, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir girişimcilik yapıyor. Son aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla şirket değeri 2.6 milyar dolara ulaşınca Türkiye'nin ikinci unicorn şirket sahibi oldu. Getir 7,5 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım aldı.

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