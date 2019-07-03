Nazım Hikmet Çankaya'da sanatın yeni adresi oldu

Başkent'in en yeni ve modern kültür-sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat atölyeleri ve etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

4 bin metrekarelik Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, kaligrafi, modern minyatür, cam boyama atölyeleri ve kültür etkinlikleriyle Temmuz ve Ağustos aylarında binden fazla sanatsevere ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı olan merkezde sanatla dolu dersler başladı. Dramadan karikatüre, resimden modern minyatüre kadar 8 ayrı dalda eğitim verilen merkezde atölye ve kursların sayısı Temmuz ayında daha da artıyor. Haziran'da başlayan drama, resim, Latin dansları ve kaligrafi kurslarına bu ay karikatür, cam boyama ve illüstrasyon atölyeleri de ekleniyor. Dersler ve diğer etkinliklerle birlikte Başkentlilere sanatla dolu bir yaz hazırlayan merkez, Temmuz ve Ağustos ayında binden fazla sanatsevere ev sahipliği yapacak.

Farklı bir sanat merkezi

Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren merkez, usta şair Nazım Hikmet'in adını tam anlamıyla yaşatıyor. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarıyla dikkat çeken merkezde drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam edecek atölyelerde çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.

7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların yer aldığı merkezde drama, sanat tarihi ve çocuk yogası atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte 2 bodrum katta yer alıyor. Binada özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla çocuk bakım ünitesi de düzenlendi.

Temmuz ayında 5 yeni atölye

Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Temmuz ayında başlayacak yeni ders ve atölyeler ise şöyle:

Drama: 2/ 4 Temmuz

Çocuk Grubu 10.00-11.30

Yetişkin Grubu 14.00-15.30

Cam Boyama Atölyesi: 2 Temmuz

2 Temmuz Salı 09.30-15.30 (Pazartesi-Salı günleri)

Karikatür Atölyesi: 9 Temmuz

Çocuk Grubu 14.00-16.00

Yetişkin Grubu 17.00-19.00

İllüstrasyon Atölyesi: 11 Temmuz (2 haftalık atölye Perşembe-Cumartesi)

Yetişkin Grubu 11 Temmuz Perşembe 18.30-21.30

İllüstrasyon Atölyesi: 27-28 Temmuz (Tek günlük atölyeler) - Kıymet Ergöçen

Çocuk Grubu 27 Temmuz Cumartesi 11.00-13.00

Yetişkin Grubu 28 Temmuz Pazar 11.00-13.00 - ANKARA

Kaynak: İHA