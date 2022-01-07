Kerem Kırçuval'ın sunduğu, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gazeteci-yazar Metin Özkan, Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş yer aldı. Kazakistan'da yaşanan eylemleri değerlendiren konuklar, yaşanan kritik eylemleri masaya yatırdı. Nazarbayev öldü mü? Nursultan Nazarbayev yaşıyor mu?

NAZARBAYEV ÖLDÜ MÜ?

Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "İddiaya göre Kazakistan'dan yazan bir arkadaşımız, ' Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in öldüğü iddia ediliyor. İddiaya göre, Kazakistan'da Nazarbayev ile mevcut yönetim arasında çok ciddi sürtüşmeler vardı. Bu son sokak gösterileri bunun yansımasıydı'" dedi.

"AİLESİ DUBAİ VE LONDRA'YA KAÇTI"

Gelen iddiaları canlı yayında aktarmaya devam eden Barış Yarkadaş, "İddiaya göre ailesinin de Dubai ve Londra'ya kaçtığına dair bir iddia var" ifadelerini kullandı.

HEYKELİNİ HEDEF ALDILAR

Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalışmıştı. Basına da yansıyan görüntüler akıllara 2003'te Irak'ın işgali sonrasında Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkıldığı anları getirmişti.

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