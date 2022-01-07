Nazarbayev öldü mü? Nursultan Nazarbayev yaşıyor mu?
Akaryakıta yapılan zam sonrası protestolarla kaosa sürüklenen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelindeki OHAL de çare olmadı. Çatışmaların alevlendiği ülkeyle ilgili bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Nursultan Nazarbayev öldü mü?
Kerem Kırçuval'ın sunduğu, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gazeteci-yazar Metin Özkan, Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş yer aldı. Kazakistan'da yaşanan eylemleri değerlendiren konuklar, yaşanan kritik eylemleri masaya yatırdı. Nazarbayev öldü mü? Nursultan Nazarbayev yaşıyor mu?
Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "İddiaya göre Kazakistan'dan yazan bir arkadaşımız, ' Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in öldüğü iddia ediliyor. İddiaya göre, Kazakistan'da Nazarbayev ile mevcut yönetim arasında çok ciddi sürtüşmeler vardı. Bu son sokak gösterileri bunun yansımasıydı'" dedi.
Gelen iddiaları canlı yayında aktarmaya devam eden Barış Yarkadaş, "İddiaya göre ailesinin de Dubai ve Londra'ya kaçtığına dair bir iddia var" ifadelerini kullandı.
Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalışmıştı. Basına da yansıyan görüntüler akıllara 2003'te Irak'ın işgali sonrasında Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkıldığı anları getirmişti.
Protestoların çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
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