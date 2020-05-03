Nazan Öncel üvey oğluna dava açacak

BERDAN TOGAY İKİNCİ KEZ MAHKEMEYE BAŞVURDUAmerika'da yaşayan Berdan Togay, 2 yıl önce hayatını kaybeden babası Akşit Togay'dan kalan Kemerburgaz'daki villa için Nazan Öncel'e ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası açmış ve 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı.

BERDAN TOGAY İKİNCİ KEZ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Amerika'da yaşayan Berdan Togay, 2 yıl önce hayatını kaybeden babası Akşit Togay'dan kalan Kemerburgaz'daki villa için Nazan Öncel'e ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası açmış ve 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı. Togay, bir süre önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ikinci bir dava açtı ve kalan 22 ay için 60 bin lira talep etti.

"YALAN HABER" İDDİASI

Villada tek başına yaşayan Nazan Öncel, Berdan Togay'ın bu hamlesi üzerine karşı dava açmaya karar verdi. Avukatlarına 10 maddelik bir dava dilekçesi hazırlatan ünlü sanatçı, "hakkında yalan haber yaptırdığı" iddiasıyla da üvey oğlundan şikayetçi olacak.