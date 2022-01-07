Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal hayatı ve biyografisi!

Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Nazan Kesal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal hayatı ve biyografisi! Nazan Kesal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nazan Kesal hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? Nazan Kesal hayatı ve biyografisi!

NAZAN KESAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Mart 1969
(52 yaşında)
Manisa

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

Kariyeri

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.

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