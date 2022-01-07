Naz Mila'nın 'bakirelik' itirafı şaşkınlık yarattı

İlk olarak adını "Evleneceksen Gel" programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, cüretkar paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

VERDİĞİ YANITLA ŞAŞIRTTI

Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlayan Naz Mila bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Eski yarışmacı takipçisinin "Olmayan eniştelerimizle egonu yüksek tutmak nasıl bir duygu" sorusuna özel hayatına dair bir bilgiyle yanıt verdi.

"ASLINDA BAKİREYİM"

Naz Mila bu soruya ayna selfie'sini paylaşarak "Aslında bakireyim. Hayatımda hiç erkek yok ama işte egom yükselsin diye yalan atıyordum" yanıtını verdi.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.