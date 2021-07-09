Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
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Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!

Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran 29 yaşındaki Naz Mila, Instagram'da takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Mila'nın aldatma açıklaması gündem yarattı. İşte detaylar...

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarının ardından YouTube'dan yayınladığı video ile adından söz ettirdi.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan eski gelin adayı yaptığı paylaşımların yanı sıra takipçilerine verdiği yanıtlarla da gündem oluyor.

Naz Mila, Instagram'da hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

"ONDAN ÖNCE BEN ONU ALDATMIŞ OLURUM"

Naz Mila, "Seni aldatan birine tepkin nasıl olur?" sorusuna, "Ondan önce ben onu aldatmış olurum" yanıtını vererek şoke etti.

Sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz aylarda 'Seks nasıl yapılır?' diye soran bir takipçisine, "Seks'in s'sini bilmem. Arkadaşlarım biliyor. Seks yapmayı beceremiyorum. Birileri bana öğretirse yaparım" yanıtını vererek gündem olmuştu.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

Mila, sosyal medyada paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!
Naz Mila'nın aldatma açıklaması olay yarattı!

Kaynak: Snob Magazin

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