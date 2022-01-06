Naz Evi filmi oyuncuları kim? Naz Evi filmi konusu, oyuncuları ve Naz Evi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Naz Evi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Naz Evi filmini izleyecek olanların merak ettiği Naz Evi konusu nedir, Naz Evi oyuncuları kimler ve Naz Evi özeti gibi konuları inceliyoruz.

NAZ EVİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri bulunuyor.

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