Naz Evi filmi oyuncuları kim? Naz Evi filmi konusu, oyuncuları ve Naz Evi özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Naz Evi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Naz Evi konusu, özeti ve Naz Evi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Naz Evi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Naz Evi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Naz Evi filmini izleyecek olanların merak ettiği Naz Evi konusu nedir, Naz Evi oyuncuları kimler ve Naz Evi özeti gibi konuları inceliyoruz.
NAZ EVİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri bulunuyor.
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