Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
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Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu

Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, bir çocuğunun annesi eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile icralık oldu. Başbuğ, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğine nafaka ödemeyen Özmandıracı'ya 12 bin TL'lik icra takibi başlattı.

Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
19.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:33

Geçtiğimiz sene Aralık ayında Naz Elmas'la evlenen iş adamı Erol Özmandıracı, bir dönem birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'a çocuğu için ödemesi gereken nafakayı yatırmadığı gerekçesiyle icralık oldu.

"ÇOCUĞUM ETKİLENİRKEN O LÜKS HARCAMALAR YAPIYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre: Merve Nur Başbuğ'un evlilik dışı ilişki yaşadığı Özmandıracı'dan müşterek bir çocukları dünyaya geldi. Başbuğ,zor koşullar altında yaşamaya çalıştığını iddia ederek müşterek çocuk lehine tedbir nafakasını hükmedilmesini istemişti. Merve Nur Başbuğ dava dilekçesinde zor koşullar nedeniyle müşterek çocuğun çok kötü etkilendiğini, davalı Özmandıracı'nın ise yeni yat aldığını ve lüks harcamalar yaptığını öne sürdü.

Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, eski sevgilisine nafaka ödemediği gerekçesiyle icralık oldu

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

İstanbul Aile Mahkemesi de geçen haftaki ara kararında babanın müşterek çocuk için aylık 2 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesine karar verdi. Merve Nur Başbuğ'un avukatı Handan Bakbak, mahkemenin ara kararının ardından faiziyle birlikte 6 aylık tedbir nafakasının toplamı 12 bin 263 liranın tahsili için icra müdürlüğüne başvurdu. İstanbul 23. İcra Müdürlüğü aracılığıyla Erol Özmandıracı aleyhine icra takibi başlatan avukat Handan Bakbak 6 aylık tedbir nafakasının ödenmesini istedi. Özmandıracı'nın 12 bin 263 lirayı ödemesi bekleniyor.

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