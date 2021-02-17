Naz Elmas: Bu rol için çok heyecanlıyım
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Naz Elmas: Bu rol için çok heyecanlıyım

17.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:40
Naz Elmas: Bu rol için çok heyecanlıyım

İlk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor.

İlk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor. Yönetmenliğini Mustafa Yılmaz'ın üstlendiği "Leyla Hanım" filminde, Leyla Atakan'ı Naz Elmas canlandıracak.

Geçen hafta İzmit'te gerçekleşen tanıtıma katılan oyuncu, ölümünün 50'nci yılında Leyla Atakan'ı da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte kabri başında andı.

Elmas, rol teklif edildiğinde büyük gurur duyduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Çünkü bahsedilen yıllarda kadın-erkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım'ın 30'lu yaşlarında böyle bir mücadele vermesi büyük bir gurur. İleri görüşlülüğü, duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni çok etkiledi."

Oyuncu kadrosunda Mehmet Çepiç, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın ve Gamze Dar'ın da yer aldığı filmin 28 Haziran'da gösterime girmesi planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

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