Naz Çağla Irmak kimdir?
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Naz Çağla Irmak kimdir?

Naz Çağla Irmak kimdir?
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Son olarak, azmiyle kanser hastalarına örnek olan, vefat haberi Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın hayatı Demir Kadın filmiyle başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluşacak olan Naz Çağla Irmak kimdir?

Naz Çağla Irmak kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakteriyle tanıdığımız Naz Çağla Irmak, kanser hastası Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın filminde Neslican'ı canlandıracak. En son Tövbeler Olsun dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle akıllarda yer eden genç oyuncu Naz Çağla Irmak araştırılıyor. Peki, Naz Çağla Irmak kimdir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak (d. 17 Aralık 1997, Ankara), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hülya Gülşen Irmak'ın kızı olan Naz Çağla Irmak, dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski'nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Westend - Batının Sonu/ Oyuncu - 2019

Timsah/ Oyuncu - 2018

FİLM VE DİZİLERİ

Demir Kadın Neslican (Sinema Filmi 2021)

Ayak İşleri (Yasemin, TV Dizisi 2021) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tövbeler Olsun (Aylin Necipli, TV Dizisi 2020)

Amacı Olmayan Grup (Sinema Filmi 2020)

Çakallarla Dans 5 (Leyla, Sinema Filmi 2018)

Kırgın Çiçekler (Kader, TV Dizisi 2015-2018)

Bizim Evin Halleri(TV Dizisi 2014)

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