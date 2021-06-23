NAVTEX ne demek? NAVTEX anlamı ne?
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NAVTEX ne demek? NAVTEX anlamı ne?

NAVTEX ne demek? NAVTEX anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan NAVTEX, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, NAVTEX ne demek? NAVTEX anlamı ne? İşte, NAVTEX kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen NAVTEX kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, NAVTEX anlamı ne? NAVTEX ne demek?

NAVTEX NE DEMEK?

NAVTEX (NAVigational TEleX), Navtex veya NavTex, orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik olarak ileten uluslararası haberleşme sistemi.

NAVTEX yayınları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade edebilir.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta, tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. NAVTEX yayınları ikili kodlama sistemi kullanılarak yapılır. yayınlar, 518 kHz ve 490 kHz orta frekansında (MF), NBDP (Narrow-Band Direct Printing) sistemiyle yapılmaktadır. Uluslararası NAVTEX frekansı 518 kHz'dir ve bu frekansta mesaj İngilizce olmak zorundadır. Ülkeler yerel dillerinde ulusal NAVTEX yayınlarını ise, yerel diller için özelleşmiş olan 418 kHz bandını kullanarak yapar. Yüksek frekansta (HF) NAVTEX tipi yayınlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat NAVTEX cihazı yüksek frekansta alma yapamaz, bu nedenle HF bandındaki yayını alan cihaz HF alıcısıdır.

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