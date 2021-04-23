Navalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen bırakmazsa ölebilir' uyarısı
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Navalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen bırakmazsa ölebilir' uyarısı

Navalni'nin doktorlarından 'açlık grevini hemen bırakmazsa ölebilir' uyarısı
BBC - Haberler | Dünya

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin doktorları, 20 günden uzun süredir yaptığı açlık grevini acilen bırakmaması halinde Navalni'nin ölebileceği uyarısında bulundu.

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin doktorları, 20 günden uzun süredir yaptığı açlık grevini acilen bırakmaması halinde Navalni'nin ölebileceği uyarısında bulundu.

Beş doktor, hastaneye kaldırılan Navalni'ye ait 20 Nisan tarihli tahlil sonuçlarını inceledikten sonra bu sonuca vardı.

Doktorlar "Açlık grevi, çok kısa bir süre daha bile devam ederse, elimizde tedavi edebileceğimiz biri kalmayacak" dedi.

44 yaşındaki Navalni Şubat ayında tutuklanmıştı.

Sırt ağrıları ve bacaklarındaki uyuşma nedeniyle acil tıbbi yardım talep eden Navalni,yaklaşık 25 gün önce doktorlarıyla görüşmesine izin verilmediği ve iyi tedavi görmediğinden şikayet ederek açlık grevine başlamıştı.

Navalni'yi görmelerine izin verilmeyen doktorlar açıklaması Rus Mediazona web sitesinde yayınlandı.

Doktorlar, salı günü yapılan "aşağı yukarı bağımsız" olduğunu tahmin ettikleri muayenenin sonuçlarına göre bir değerlendirmede bulunduklarını ifade etti.

Tutuklanmadan önce Navalni'nin tedavisini yürüten doktorlar, muhalif liderin böbrekleri ve sinir sistemindeki sorunların, açlık grevini kısa bir süre daha bile devam ettirmesi halinde hayatını kaybedebileceğini gösterdiğini belirtti.

Doktorlar Navalni'nin sağlığını ve hayatını koruması için acilen açlık grevini bırakması gerektiği uyarısında bulundu.

Doktorlar ayrıca Navalni'yi görmelerine izin verilmesini de talep etti. Rus yetkililer, Navalni'nin doktorlarının değerlendirmesine yorum yapmadı.

Navalni Pazartesi günü cezaevi hastanesine sevk edilmişti.

Rus yetkililer Navalni'nin sağlık durumu hakkında "memnuniyet verici" ifadesini kullanmıştı.

Cezaevi yetkilileri her gün doktor kontrolünden geçtiğini ve vitamin almayı kabul ettiğini duyurmuştu.

"İskelete döndüm"

Çarşamba günü yapılan paylaşımda "Hücresinin içinde sürünen bir iskelete döndüm" ifadesi kullanıldı.

Binlerce Navalni destekçisi, yasaklara rağmen Çarşamba günü Rusya'da sokaklara çıkarak, Navalni'nin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info, gösterilerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Navalni geçen yıl Ağustos ayında zehirlenmiş ve zor kurtarılmıştı.

Bu zehirlenme sonrasında yoğun bakım için götürüldüğü Berlin'de toksikologlar Navalni'nin Rusya'da silah olarak üretildiği bilinen Noviçok adlı maddeye maruz kaldığı sonucuna varmıştı.

Batılı hükümetler saldırıdan Rusya hükümetini sorumlu tutarken Navalni de doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamıştı.

Kremlin hem olayla hiç bir ilgisi olmadığını söylüyor hem de olayın Noviçok zehirlenmesi olduğunu sorguluyor.

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