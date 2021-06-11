NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek. Heyette; Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.