NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek. Heyette; Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
KALABALIK HEYET GİDECEK
Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.
BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı