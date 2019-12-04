NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı

04.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:59

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası yayımlanan Londra Bildirgesi'nde Çin'in artan nüfuzuna vurgu yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, NATO ülkeleri liderlerinin ilk kez Çin hakkında konuştuğunu söyledi.

ÇİN TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu bildiride, son dönemde askeri ve teknoloji yatırımlarını artıran Çin'in adının alınması dikkat çekti. Terör örgütlerine karşı ortak mücadele vurgusu yapılan bildiride, Çin'in hakkında "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız" ifadeleri kullandı.

"İLK KEZ ÇİN KONUSUNDA ANALİZLER YAPILDI"

Genel Sekreter Jens Stoltenberg de kapanış toplantısında, NATO ülkelerinin liderlerinin ilk kez Çin hakkında konuştuğunu söyledi. Stoltenberg, "NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik" dedi.

"ÇİN, TEKNOLOJİK SİLAHLARA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYOR"

NATO Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz. Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma anlaşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu önemli. Çin önemli anlaşmaların parçası. Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşmasının gözden geçirilmesi."

"SAVUNMAYA 130 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPILDI"

Zirve bildirisinde birlik vurgusu yer alırken, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Metinde, ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamalarının beş yıldır arttığı kaydedilerek, "Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" bilgisi verildi.