NATO Kara Kuvvetleri komutanları Türkiye'de bir araya geldi: Gündemde iş birliği var

29.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:41

16 ülkenin NATO Kara Kuvvetleri komutanları İzmir'de bir araya geldi.Toplantının ev sahipliğini de NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor.

Milli Gazete'den Gökçen Göksal'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri harekâtta NATO'dan istediği desteği bulamayan Türkiye'nin, Brüksel'in Baltık ve Polonya için hazırladığı savunma planından çekildiği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken çok önemli bir gelişme yaşandı. NATO Kara Kuvvetleri komutanları İzmir'de bir araya geldi. Toplantının ev sahipliğini NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaparken, toplantıya 16 ülke katıldı.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

LANDCOM Komutanı Amerikalı General J.T.Thomson başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli ülkelerden katılımcılar söz aldılar. Özellikle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesinin üzerinde durulduğu toplantıda, işbirliğinin önemini vurgu yapıldı. Katılımcılar, farklı ülkelerde yaşadıkları deneyimleri de paylaştılar.

DİKKAT ÇEKEN ÜLKE

'Toplantıya Gürcistan, Finlandiya, Ürdün, Fas, Ukrayna, Moğolistan, İsviçre, Azerbaycan, İrlanda, Bosna Hersek, İsveç, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda Kara Kuvvetleri komutanları katıldı. Toplantının en ilgi çeken ülkesi Sırbistan oldu. Rusya'ya yakınlığı ve NATO karşıtlığıyla bilinen Sırbistan'ın NATO'ya ilişkin bir toplantıya katılması dikkate değer duruyor. Sırbistan halen NATO üyesi değil.

PARTNER DEVLETLER TANIMI

Toplantı "1. Partner Ülkeler Komutanları" sloganıyla 25-26 Kasım tarihlerinde ilk kez gerçekleştirildi. İlerleyen zamanlarda ikincisinin de gerçekleştirileceği muhtemel. Sırbistan'ın NATO üyesi olmamakla birlikte bu toplantıya katılması partner ülke tanımlamasını izah ediyor. "Birlikte çalışabilirlik" adı altında askeri anlamda işbirliğini artırmak için düzenlenen toplantıya katılımın her anlamda yüksek olduğu belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde temsilciler, bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan askeri plana 29 üye ülkeden resmi destek almaya çalışıyor. Türkiye ise NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak tanımasını ve örgütle mücadelesine daha fazla siyasi destek verilmesini talep ediyor.

Türkiye'nin savunma planının bildire dönmemesi durumunda, diğer bildirinin de (Baltık ülkeleri ve Polonya planı) yayımlanmasına Türkiye'nin izin vermeyeceği iddia ediliyor. Tam da bu süreçte yapılan toplantı dikkat çekti.