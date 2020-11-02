Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Nasuh Mahruki mesleği ne?

AKUT'un kurucu üyelerinden Nasuh Mahruki hayatı ve biyografisi ile merak konusu oldu. Peki, Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Nasuh Mahruki mesleği ne? Nasuh Mahruki kimdir?

Nasuh Mahruki kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? ? Nasuh Mahruki mesleği ne? Eserleri nelerdir? AKUT'un kurucu üyelerinden Nasuh Mahrukinin az bilinenleri ve kısa bir biyografisi haberimizde…

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mayıs 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: İstanbul

Ali Nasuh Mahruki, (d. 21 Mayıs 1968; İstanbul), Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı.

İki yüz yıldan beri İstanbul'da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud'a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 6. kuşak torunudur. Babası Cem Mahruki, Türkiye'nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yapmıştır.

Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgilenmektedir.

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, AKUT Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

• 1995 - Bir Dağcının Güncesi

• 1995 - Everest'te İlk Türk

• 1996 - Bir Hayalin Peşinde

• 1999 - Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

• 2002 - Yeryüzü Güncesi

• 2007 - Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

• 2010 - Kendi Everest'inize Tırmanın