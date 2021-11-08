Nasreddin Hoca Bellek Merkezi projesine KOP İdaresi desteği

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile Akşehir Belediyesi arasında "Nasreddin Hoca Bellek Merkezi" kurulumu için ek ödenek protokolü imzalandığı bildirildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılında finansman destek kapsamına alınan "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi" için 1 milyon liralık ek finansman desteği sağlandığı belirtildi.

KOP İdaresinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, taraflar adına imzaları KOP İdaresi adına KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, belediye adına Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya attı.

Keskin zekası, güldürürken aynı zamanda düşündüren bilgeliği ile Türk mizah kültüründe önemli bir yer tutan Nasreddin Hoca'nın uluslararası platformlarda daha iyi tanıtılabilmesi amaçlanan projeye, yeni atılan imzalarla finansal destek ise 5 milyon 920 bin liraya ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, "2015 yılında bir çalıştay, 2016 yılında uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışması ve 2017 yılında ise 5 milyon liraya yakın kaynakla imzalanan işbirliği protokolü ile destek verdik."

İlçe merkezinde kentsel sit alanı olarak belirlenen alanlardaki tarihi yapıların restore edilerek yaşayan kültürel mekanlara dönüştürülmesi işlerine ek olarak yine proje alanında bulunan tarihi binanın Nasreddin Hoca Bellek Merkezine dönüştürülmesi için imzalanan ek protokol sayesinde Nasreddin Hocanın ve Akşehir özelinde KOP Bölgesinin çok yönlü ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Başkan Şahin, projenin ilk aşamasında Nasreddin Hoca Evi'nin bu yıl sonuna kadar hizmete açılacağını belirtti.

Açıklamada yine görüşlerine yer verilen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'nın da yılın her günü Nasreddin Hoca'nın tanıtımını sağlayabilecek, bölgenin kültürel yönden gelişimine katkı sunacak proje destekleri için KOP İdaresine teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.