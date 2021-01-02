Nasipse Olur izle! Nasipse Olur konusu, oyuncuları nedir? Nasipse Olur nerede çekildi?
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Nasipse Olur izle! Nasipse Olur konusu, oyuncuları nedir? Nasipse Olur nerede çekildi?

02.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:41
Nasipse Olur izle! Nasipse Olur konusu, oyuncuları nedir? Nasipse Olur nerede çekildi?

2020 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki film Nasipse Olur izle! Nasipse Olur konusu, oyuncuları nedir? Nasipse Olur nerede çekildi?

Selahattin Sancaklı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Barış Başar'ın yaptığı Nasipse Olur izle! Nasipse Olur konusu, oyuncuları nedir? Nasipse Olur nerede çekildi?

NASİPSE OLUR KONUSU

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Zeyno Eraacar

Erdem Baş

Haber Yorumları
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