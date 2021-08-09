Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı
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Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Önceki akşam Kuşadası'ndaki bir otelde sahneye çıkan Kibariye, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık'ın uyarısının ardından beline masa örtüsü bağladı.

Sık sık ihanet iddiasıyla gündeme gelen ve her fırsatta eşine çok güvendiğini söyleyen şarkıcı 60 yaşındaki Kibariye, önceki akşam Kuşadası'ndaki bir otelde sahne aldı. Rüzgardan dolayı elbisesi açılan Kibariye'nin bulduğu ilginç yöntem sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLADI

Sahne için siyah kısa bir elbise tercih eden Kibariye, rüzgardan dolayı etekleri uçuşunca rahatsız oldu. Eşi Ali Küçükbalçık'ın da rahatsız olduğunu fark eden şarkıcı, bir masa örtüsü isteyerek beline bağladı. Şarkıcının bu hali onu izlemeye gelenleri de şaşkına çevirdi.

"KOCAM BEN ÇOK SEVİYOR, KİMSE İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın kendisini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Kibariye, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada"Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" demişti.

Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı - Haberler Magazin
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