Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler
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Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler

16.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:18
Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler

KONYA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik arama köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada bagaj kısmında gizlenmiş pakette 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik arama köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada bagaj kısmında gizlenmiş pakette 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, narkotik arama köpeğinin koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktükleri ortaya çıktı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelilerin otomobilini, merkez Karatay ilçesinde durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Alex' ile yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 750 gram esrar ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin, narkotik köpeğinin aramada koku alamaması için esrarı gizledikleri bölüme benzin döktüklerini tespit etti. 


Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler
Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler
Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler
Narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu sakladıkları bölgeye benzin dökmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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