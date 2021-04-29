Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira -Afgan uyruklu şahsın iç çamaşırından 300 bin lira değerinde reçine esrar ele geçirildi Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir şahsın iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin...

Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira

-Afgan uyruklu şahsın iç çamaşırından 300 bin lira değerinde reçine esrar ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir şahsın iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sabah saatlerinde rutin yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yahşihan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla aramalarda bulunuldu.

Cesur'un dikkatinden kaçmadı

Faaliyet esnasında narkotik köpeği Cesur, bir yolcuya aşırı tepki gösterdi. Bunun üzerine yakın tarihte yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu göçmenin üst araması yapıldı. Aramalarda iç çamaşırına gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 400 grama yakın reçine esrar, 2 cep telefonu, 4 milyon İran Riyali, 2 adet de sahte yol belgesi ele geçirildi.

Sağır ve dilsiz yalanı

Aramalarda jandarma ekiplerini yanıltmak maksadıyla söz konusu Afgan şahsın sağır ve dilsiz olduğunu söyleyen minibüs şoförü ile yanındaki yeğeni de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ele geçirilen reçine esrarın kenevir bitkisinin tepe kısmı ve yapraklarının reçineli bölümlerinin özel yöntemlerle toplanmasıyla elde edilen ve üretimi çok güç olduğundan ender bulunan pahalı bir uyuşturucu çeşidi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira
Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira
Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira
Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı: Piyasa değeri tam 300 bin lira - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 09:55:30. #1.14#

title