Narko TIR Sarıyer'de
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Narko TIR Sarıyer'de

Narko TIR Sarıyer'de
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR' Sarıyer'de kuruldu.

UYUŞTURUCUYLA mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için gezen 'Narko TIR'  Sarıyer'de kuruldu.  TIR 10.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 'NARKO TIR Sarıyer İstinye'de kuruldu. Uzman personel, TIR'ın içinde bulunan 12 adet dijital ekranlarda uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimleri göstererek, vatandaşları bilgilendiriyor.  TIR'ı ziyaret eden Nihat Erat, "İyi olmuş, çok iyi olmuş. Gezdik hepsini tek tek inceledik. Hatta uyuşturucu ile ilgili bilmediğimiz çok şey varmış. Uyuşturucu kullandıktan sonra insandaki değişiklikleri de gördük, öğrendik. Bilinçlenmek iyi, iyi bir şey olmuş. Umarım bir sürü insan gelip görür burayı. Kimse uyuşturucu kullanmasın. Gelsin görsünler, ne hale düştüğünü insanların. En azından kullananlar da görse iyi olur diye düşünüyorum" dedi. Sarıyer İstinye'de kurulan TIR sabah 10.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

- İstanbul

Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de
Narko TIR Sarıyer'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur

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