'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı

21.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:43
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı

MERSİN'de, polisle girdiği çatışmada omzundan yaralanıp kaçan, bir yıl sonra da jandarma tarafından kalçasından vurulduktan son yakalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, lakabı 'namlı dolandırıcı' olan Orhan Oğuz (30), saklandığı mahalleye yapılan operasyonda yakalandı,...

MERSİN'de, polisle girdiği çatışmada omzundan yaralanıp kaçan, bir yıl sonra da jandarma tarafından kalçasından vurulduktan son yakalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, lakabı 'namlı dolandırıcı' olan Orhan Oğuz (30), saklandığı mahalleye yapılan operasyonda yakalandı, çıkarıldığ ımahkelece tutuklandı.

Başkalarına ait araç, ev ve meyve bahçelerindeki ürünleri kendisininmiş gibi satarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve geçmiş tarihlerde 50 farklı dosyadan hapis yatan Orhan Oğuz, tahliye olduktan sonra 18 ayrı dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Benzer 30 suçtan da yargılaması süren ve polis tarafından her yerde aranan Oğuz, 2018 yılının Mart ayında, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gezerken Yunus ekipleri tarafından fark edildi. Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girip, sağ omzundan vurulan Orhan Oğuz kaçtı.

KALÇASINDAN VURULDU, FİRAR ETTİMersin ve çevre illerde aranan Orhan Oğuz, 2019'da Adana'nın Karataş ilçesinde ortaya çıktı. Kendisini fark eden jandarma ekipleriyle yine çatışmaya giren Orhan Oğuz, kalçasından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oğuz, tutuklanarak Mersin Açık Cezaevi'ne konuldu. Orhan Oğuz, 28 Nisan'da izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar etti. 

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDIToroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o tarihten beri yaşanan dolandırıcılık olaylarının Orhan Oğuz'un işlediği suçlarla benzerlik gösterdiğini tespit etti. Soruşturmayı bu yönde sürdüren polis ekipleri, Orhan Oğuz'un Çavuşlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin kaçmaması için çatılarda da konuşlanan polis, Orhan Oğuz'u iki müstakil ev arasındaki dar bölümde yakaladı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Orhan Oğuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü elleri ve cerrahi maskesi ile kapatan Orhan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı
'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Engin Yıldırım Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Didem Soydan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Erol Bulut Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Pkk Adana Zonguldak Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 11:06:28. #1.15#
title