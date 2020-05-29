Namaz öncesi bahçede bulunan yılan paniğe neden oldu
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Namaz öncesi bahçede bulunan yılan paniğe neden oldu

Namaz öncesi bahçede bulunan yılan paniğe neden oldu Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir okulda cuma namazı öncesi bulunan yılan paniğe neden oldu.

29.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:39

Namaz öncesi bahçede bulunan yılan paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir okulda cuma namazı öncesi bulunan yılan paniğe neden oldu.

Zonguldak Alaplı ilçesinin Karşıyaka Anadolu Lisesinin okulun bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saate yakın bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı Okulun bir köşesinde gizlenmiş alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.daha sonra Okul bahçesinde Cuma namazı rahat bir şekilde kılındığı belirtildi.

Namaz öncesi bahçede bulunan yılan paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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