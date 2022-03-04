Nallıhan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 2 zanlının tefecilik yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait 14 senet ele geçirildi.

Zanlıların maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak verdikleri para karşılığında boş senet imzalattıkları, borcunu ödemekte zorluk çeken ve geciktirenlere ait senetleri ise istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdikleri tespit edildi. Zanlıların para alamadıkları kişileri tehdit ettikleri de öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.