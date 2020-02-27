Nallıhan'da Kuş Cenneti sessizliğe büründü
Sarıyar Barajı'nın uzantısındaki Kuş Cenneti'nde yaşayan kuşların göç etmesinin ardından bölge sessizliğe büründü.
Sarıyar Barajı'nın uzantısındaki Kuş Cenneti'nde yaşayan kuşların göç etmesinin ardından bölge sessizliğe büründü.
Yetkililerden alınan bilgiye göre Nallıhan Kuş Cenneti'nde doğal ortamda yaşamlarını sürdüren 190 kuş türünü barınıyor.
Ancak mevsim itibariyle, kuşların kış öncesinde sıcak bölgelere göç etmesiyle, normalde kuş sesleriyle yankılanan bölge tamamen sessizliğe büründü.
Kaynak: AA