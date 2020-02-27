Nallıhan'da Kuş Cenneti sessizliğe büründü
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Nallıhan'da Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Sarıyar Barajı'nın uzantısındaki Kuş Cenneti'nde yaşayan kuşların göç etmesinin ardından bölge sessizliğe büründü.

27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:56
Nallıhan'da Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Barajı'nın uzantısındaki Kuş Cenneti'nde yaşayan kuşların göç etmesinin ardından bölge sessizliğe büründü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Kuş Cenneti'nde doğal ortamda yaşamlarını sürdüren 190 kuş türünü barınıyor.

Ancak mevsim itibariyle, kuşların kış öncesinde sıcak bölgelere göç etmesiyle, normalde kuş sesleriyle yankılanan bölge tamamen sessizliğe büründü.

Kaynak: AA

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