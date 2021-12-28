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Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülen kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA (İHA) - Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülen kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İlçe merkezindeki Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntüde, hızla geçtiği görülen kızıl geyik, izleme yapan personelin dikkatinden kaçmadı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kameralarına bir kızıl geyiğin görüntüsü yansımıştı. Kızıl geyiğin sürüsünden ayrılan bir dişi kızıl geyik olduğu fark edildi. Geyiğin tarihi Kocahan önünden geçerek, hızla Cumhuriyet alanından Bursa Caddesi'ni yaklaşık 2 saniyede geçip, 1. sokağa girdiği görüntüler de yansıdı.

Yine polis kameralarına yansıyan görüntüye göre, 1. sokaktan Ankara - Nallıhan yoluna çıkan dişi kızıl geyiğin, yoğun araç trafiğinden kaçarak ormanlık alana doğru gittiği görüldü.

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nallıhan'daki kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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