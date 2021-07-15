Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı
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Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı

Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yapımı belediye tarafından üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yapımı belediye tarafından üstlenilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nasuhpaşa Mahallesi'nde inşa edilen merkezde incelemede bulundu.

İki katlı inşa edilen binanın tamamlandığını dile getiren Öntaş, "Ambulansların bekleme alanı, personel bekleme alanı ve diğer birimleriyle bina tamamlandı. En son olarak incelemelerde bulunduk. Kısa süre içinde binayı teslim edeceğiz. Bundan böyle 112'nin daha hızlı ve seri bir şekilde görev yapmasını sağlamış olacağız." dedi.

Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı
Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı
Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı
Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Nallıhan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası tamamlandı - Haberler
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