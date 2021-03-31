Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'da en kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan'da en kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Nallıhan'ı ziyaret eden Başkent Doğalgaz Yatırım ve İşletme Direktörü Faruk Coşkun, Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru ve Şehir Plancısı Merve Aslan, Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş'la beraber Nallıhan'da Doğalgaz Depolama tesisinin yer tespiti için sahada incelemelerde bulunuldu ve yer tespiti yapıldı. Öntaş Nallıhan'da En kısa sürede doğal gaz çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Öntaş ilçeye doğalgazın kazandırılmasında; emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür etti. - ANKARA

Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nallıhan Belediyesinden doğal gaz için önemli bir adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:03:35. #1.15#
title